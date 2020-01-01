طالع.. أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية اليوم 4 نوفمبر 2020

الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، حيث ركزت على تطورات قضية فساد المدينة الرياضية.

وسلطت صحف السودان السياسية اليوم على تصريحات وزارة المالية حول خطة توظيف الشباب واستمرار اجتماعات لجنة ترسيم الحدود مع الجنوب السوداني وقضية جرائم الاعتداء والسطو على الصيدليات.

أبرز عناوين الصحف السودانية اليوم:

المواكب

المحكمة ترفض وضع المخلوع كمتهم أوّل

“المالية”: خطة لتوفير”250 ألف وظيفة للشباب

بدء اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان

السودان وإثيوبيا يهدفان لتبادل المنافع المشتركة لاستقرار المنطقة

تزايد جرائم النهب المسلّح على الصيدليات

الحداثة

إجراءات قانونية جديدة في فساد المدينة الرياضية

حملة قومية لتطعيم نحو 10 ملايين طفل ضد شلل الأطفال

قرار من”الاستئناف” يعيد فتح مدارس أجنبية

32 ألف جالون من المشتقات البترولية تصل محلية مروي

وزيرة المالية تكشف لـ”الحداثة” عن اتّفاقات للحد من الأزمة الاقتصادية ودعم السلع الاستراتيجية



الديمقراطي

الحرية والتغيير: نعمل لأجل سلطة تشريعية ترضي كلّ مكوّنات الشعب

البنى التحتية تعلن عن مشروع لإعادة وتوطين النازحين واللاجئين

منّاع: شركات اتصالات تتاجر بـ”45 ترليون دون تقديم خدمة

الأمّة القومي: المهدي بالعناية الوسيطة بمدينة الخليفة الطبية

عرمان: السلام دخل حيّز التنفيذ وأصبح مقننًا دستوريًا

حمدوك: المهدي من أعمدة الحركة الوطنية وحكمائها

التعايشي يدعو لتمليك اتّفاقية السلام للمجتمعات

الدار

غليان بشارع الستين بسبب مقتل الطالب أمير من قبل اللصوص

اليوم تحديد تعرفة المواصلات بولاية الخرطوم

القبض على إمرأة بسرقة طفل حديث الولادة

محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ ويوسف عبد الفتاح يذرف الدموع

الشرطة تتمكن من إلقاء القبض على المتهم بقتل رجل الأعمال بام درمان

الخارجية: نتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السوداني بالقاهرة

أخبار اليوم

ردود فعل إعلامية عالمية : هل خدع ترامب السودانيين؟.

قيادي شيوعي : رفع الدعم لم يحل مشكلة والشارع سينفجر في وجه الحكومة.

تواصل جلسات محاكمة مدبري إنقلاب 1989.

وصول الصادق المهدي للامارات لاستكمال العلاج.

الخارجية :نتابع عن كثب حادثة مقتل الطفل السودانى بالقاهرة.

كمال كرار يتهم الحكومة بالافتقار لبرنامج واعتمادها على رزق اليوم باليوم.

الصيحة

موقع إسرائيلي يشكك في قدرة (الإنتقالية) على إنفاذ صفقة التطبيع

المحكمة ترفض وضع البشير متهماً أول في قضية الانقلاب

أمر قضائي بفتح مدارس خاصة أغلقتها وزارة التربية

السوداني

المحكمة تبطل قرار وزارة التربية والتعليم وتعيد اربع مدراس خاصة للعمل

محمد ضياء الدين يكشف ل السوداني أسباب زيادة تعريفة المواصلات

إصابة أحد متهمى انقلاب الإنقاذ بالكورونا

مناع ل السوداني القضاء هو الفيصل بيني وشركة زين

الانتباهة

أوضاع كارثية بالميناء الجنوبي وتوقف الكرينات

خلافات بالجبهة الثورية حول مقاعد السيادي

سحب ملف حاوية المخدرات من محكمة الإرهاب

ترحيل ٦٥ مهاجرا سودانيا من ليبيا للخرطوم

قادة الجبهة الثورية إلى الأمارات الأسبوع المقبل

ارتفاع عمليات النهب المسلح على صيدليات في الخرطوم

السوداني الدولية

تفاصيل محاكمة البشير ومتهمي انقلاب 1989م

منسق الشؤون الإنسانية يدين مقتل عامل إغاثة في بيبور الكبرى

السوداني الدولية تضع فترة والي البحر الأحمر في منضدة التقييم

الخارجية تطالب السودانيين في مصر بضبط النفس بعد مقتل الطفل محمد

الوطن

أولياء أمور يهددون باستخدام القوة لفتح المدارس المغلقة

المحكمة ترفض وضع “البشير” متهم أول في انقلاب “89”

“حمدوك”: “الصادق المهدي” من أعمدة الحركة الوطنية

ارتباك في أسعار العملات بالسوق الموازي

سحب ملف حاوية المخدرات من المحكمة

الوفاق

المحكمة تقبل الطعن ضد قرار تربية الخرطوم وتأمر بفتح (4) مدارس خاصة

البيت الأبيض: تجديد الطوارئ لا يؤثر على إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب

الثورية: أطراف بـ “قحت” ترى إتفاقية السلام خصماً على حصتها

اكتمال نسبة 40% من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السودانية

صوت الأمة

حمدوك يتمنى الشفاء للإمام الصادق ويصفه بعمود الحركة الوطنية

ارتفاع حصيلة النهب المسلح على الصيدليات

إطلاق سراح 76 سودانيا من السجون المصرية

النيل الدولية

البرهان يختتم زيارته لأديس أبابا ويعود للبلاد

تواصل جلسات محاكمة المتهمين في قضية إنقلاب 1989

لينا الشيخ تقف علي سير العمل بديوان الزكاة

إكتمــــال 40٪ من أعمــال تصحيــــح الشهــادة السودانيــة

المحكمة تقبل الطعن ضد قرار تربية الخرطوم وتأمر بفتح (4) مدارس خاصة