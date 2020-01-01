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تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات لنشر محتوى عن الانتخابات الأمريكية يخالف سياستهما

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 03:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات لنشر محتوى عن الانتخابات الأمريكية يخالف سياستهما



وكالات

علق موقعا تويتر وفيسبوك، أمس الثلاثاء، عددا من الحسابات الإخبارية، قالا إنها يمينية الميول، أنشئت في الآونة الأخيرة وتنشر معلومات عن التصويت في الانتخابات الأمريكية، وذلك لمخالفتها سياستهما العامة.

ونقلت رويترز عن موقع تويتر إنه تقرر تعليق الحسابات لانتهاكها سياسته التي تعارض "التنسيق" أو نشر محتوى متطابق في حين تبدي استقلالية أو تنخرط في سلوك آلي خفي آخر.


وأحد الحسابات التي تم تعليقها (SVNewsAlerts) وكان لديه أكثر من 78 ألف متابع على تويتر وذلك بعد إضافة ما يزيد عن عشرة آلاف في الأسبوع الأخير.
وحذر الحساب مرارا من اضطرابات مرتبطة بالانتخابات وسلط الضوء على مشكلات تتعلق بسلامة ومصداقية التصويت. وأشار إلى مزاعم تزوير عن الديمقراطيين ولفت الانتباه إلى تجمعات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية وخطاباته.

وذكرت صفحة على فيسبوك نفس الحساب أيضا وتم تعليقه عصر الثلاثاء، فيما امتنعت فيسبوك عن التعليق.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري ورئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

#تويتر #فيسبوك #الانتخابات الأمريكية #التصويت #رويترز #دونالد ترامب #جو بايدن

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