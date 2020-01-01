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بايدن يحرج نفسه بهفوتين جديدتين في يوم الاقتراع

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يحرج نفسه بهفوتين جديدتين في يوم الاقتراع



واشنطن /سما/ أ ف ب

ارتكب المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يوم الثلاثاء هفوتين محرجتين، إذ أخطأ التعريف بإحدى حفيداته وقدم لحشد من مناصريه ابنه بو، علما أن الأخير توفي في 2015.

وجاءت تصريحات بايدن في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبرا للصوت، حيث قال "أقدم إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثر منكم في انتخابه سناتورا عن ديلاوير. أقدم إليكم حفيدتي ناتالي"، محتضنا حفيدته الأخرى فينيغان.

وعندما أدرك هفوته، حاول تصحيح ما بدر منه قائلا "آه لا مهلا، ليست (الحفيدة) المقصودة"، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي.

وناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل المرشح الديموقراطي الذي توفي قبل خمس سنوات.

وكانت علاقة بايدن بابنه بو متينة، وهو غالبا ما تحدث عنه وأثنى عليه في خطابات حملته الانتخابية.

وبو مدع عام سابق في ديلاوير، وكان عسكريا احتياطيا في الجيش الأميركي وأُرسل إلى العراق، وبدا أن مستقبله سيكون واعدا إلى أن أصيب بسرطان الدماغ وتوفي جراءه.

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