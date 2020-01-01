عمدة نيويورك يعلن عن "انتصار للديمقراطية"

وكالات

وصف عمدة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، إقبال سكان المدينة على التصويت المسبق في الانتخابات الرئاسة انتصارا للديمقراطية، قائلا إن الاقتراع يأتي بشكل هادئ ومنظم.



وقال دي بلاسيو، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء: "أهم رسالة اليوم هي اخرجوا وصوتوا، لقد شارك 1.1 مليون من أعالي نيويورك في التصويت المبكر. إنه انتصار للديمقراطية".

وأضاف أن عملية التصويت في مراكز الاقتراع تجري جيدا وعلى ما يرام، بطريقة هادئة ومنظمة، مشيرا إلى أن هذه الأخبار جيدة.

وأشار عمدة نيويورك إلى أن نتائج التصويت من الممكن ألا يتم تحديدها هذه الليلة أو حتى غدا الأربعاء.

وسبق أن وجه الديمقراطي دي بلاسيو مرارا انتقادات للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، وتبلورت الخلافات بينهما بشكل واضح منذ بدء جائحة فيروس كورونا واندلاع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.