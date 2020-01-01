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ملخص مباراة ريال مدريد و انتر ميلان في دوري الأبطال

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص مباراة ريال مدريد و انتر ميلان في دوري الأبطال



وكالات / سما /

فاز نادي ريال مدريد الإسباني على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي (3-2), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا .

وسجل ثلاثية "الريال" كريم بنزيما (25), وسيرجيو راموس (33), ورودريغو (80), بينما أحرز هدفي "النيراتزوري" لاوتارو مارتينيز (35), وإيفان بيريسيتش (68).

ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني, بفارق الأهداف أمام شاختار دونيتسك الأوكراني, الذي سقط أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (0-6), وبقي رصيد الخاسر نقطتين في المركز الرابع والأخير.

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