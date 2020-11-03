إيفانكا ترامب: صوتوا لصالح رئيس السلام..!

واشنطن /سما/

دعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناخبين للتصويت لوالدها، واصفة إياه بأنه "رئيس السلام".

وكتبت إيفانكا ترامب في حسابها عبر موقع "تويتر": "صوتوا لصالح رئيس السلام دونالد ترامب... يقود بقوة وينهي الحروب الخارجية التي لا تنتهي".

VOTE for the PEACE✌️President — ⁦@realDonaldTrump⁩ is leading with strength and ending the endless foreign wars! pic.twitter.com/PaiKeKGRmu — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 3, 2020

وأرفقت التصريح بصورة خلال توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان سلام بين إسرائيل والبحرين في حديقة البيت الأبيض بتاريخ 15 سبتمبر الماضي. ووقع يومها ترامب على الاتفاقيتين الثنائيتين بصفته "شاهدا" أو مراقبا، ثم وقع الممثلون الثلاثة على بيان سلام منفصل المعروف باسم وثيقة "اتفاقيات أبراهام".