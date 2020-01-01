متى موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 ؟

واشنطن / سما

تحدثت تقارير صحفية عالمية، عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 التي ستحدد هوية رئيس الولايات المتحدة الجديد للسنوات الأربع القادمة بين جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب.

وذكرت التقارير أنه سيتم إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 الأولية لعدد من الولايات عند الساعة الثالثة فجرًا من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، موضحة أنها تحظى بتغطية إعلامية عالمية مباشرة.

وبهذا الصدد، قال إميل أمين الكاتب المختص في الشأن الأمريكي لقناة الحرة : "الانتخابات لا أظن أنها تأخذ وتشغل الشعب الأمريكي فقط إنما بقية دول العالم من المشرق إلى المغرب الجميع مهتم".

وأضاف : "لا سيما أن مسألة استطلاعات الرأي ليست محسومة أو حازمة وهناك خبرات سابقة"، موضحا أنه "رغم تقدم المرشح الديمقراطي بايدن لكن هناك ما يعرف بالناخب الخفي او الخجول".

وتابع إن الناخب الخفي قد يظهر في الساعات المقبلة ليسهم في فرص الرئيس ترامب كما حدث قبل أربعة أعوام، مبينا أن الولايات المتحدة تظل شاغلة الناس والرقم الصعب في المعادلة الدولية.

وحسب الكاتب أمين، فإن الجميع يتطلع، والشرق الاوسط مهتم جدا لأنه كان هناك أكثر من توجه للرئيس ترامب في قضية السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل والموقف من البرنامج النووي الإيراني.

ولفت إلى أن بايدن لديه توجها مختلفا وأن أكثر ما يزعج الشرق أوسطيين هو علاقته مع الرئيس السابق باراك أوباما وتشجيعه لتيار الإسلام السياسي والربيع العربي في حملته الانتخابية الخاصة به.

يشار إلى أن وسائل الإعلام العربية والعالمية كافة، تستعد لتغطية إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية بث مباشر خلال الساعات القليلة القادمة التي تشهد الإجابة على سؤال من هو الرئيس الأمريكي الجديد.