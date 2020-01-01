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متحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيفوز بولايتي نيفادا ومينيسوتا

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب سيفوز بولايتي نيفادا ومينيسوتا



واشنطن /سما/

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الليلة ستكون "فوزا ساحقا" وأن ترامب يحظى بأصوات ولايتي نيفادا ومينيسوتا، اللتين كان جو بايدن متقدما بهما، وفقا لمتحدثة باسم البيت الأبيض.

وتوقعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء، أن يحتفظ ترامب بولايات بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان التي فاز بها قبل أربع سنوات. وفق روسيا اليوم

وقالت: "ناخبونا يحضرون يوم الانتخابات. اليوم هو اليوم الذي يتحدث فيه الشعب الأمريكي ويؤيد الرئيس ترامب".

يذكر أن ترامب يتخلف عن بايدن بأقل من نقطة واحدة في فلوريدا وأريزونا، بينما يتقدم 0.6 نقطة في ولاية كارولينا الشمالية، وفقًا لمؤشر استطلاعات الرأي RealClearPolitics.

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