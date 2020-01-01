غانتس يطّلع على القدرات المتطورة لشعبة الدفاع السيبراني

القدس المحتلة / سما /

زار وزير الجش الإسرائيلي بني غانتس لواء الدفاع السيبراني برفقة رئيس شعبة الدفاع السيبراني اللواء ليئور كارملي ورئيس شعبة التخطيط العميد عوديد باسيوك ورئيس لواء الدفاع السيبراني العميد.د.



وذكرت القناة 7 العبرية أن وزير الجيش تلقى لمحة عامة عن القدرات العملياتية الجديدة المتطورة في الشعبة، ووافق على خطط العمل للمستقبل.



في نهاية الجولة، قال غانتس، "يحتل الفضاء الإلكتروني مكانة مركزية في الجهود الدفاعية للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها".



وأضاف: "العمليات التي نفذتها شعبة الدفاع الإلكتروني، أثناء تعاملها مع قوى مختلفة في العالم، مثيرة للإعجاب".



وأشاد غانتش بقادة وجنود الشعبة على النقلة التي حققوها في السنوات الأخيرة، وانتشارهم في جميع الساحات وفي مواجهة التحديات الحكومية وغير الحكومية المتزايدة.