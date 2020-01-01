عضو بالكنيست: ترامب خطر على العالم وإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس" يائير غولان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل كل الشر والفساد في السياسة، غريب الأطوار، ومتلاعب وفاسد.



وأضاف غولان على تويتر بحسب القناة 7 العبرية: "حتى لو فعل عددًا من الأشياء النبيلة فهو خطير على العالم الحر وخطير على إسرائيل، وخطير على قيم الناس العاديين.



واعتبر أن وجود إسرائيليين يتعاطفون مه يشير إلى الفساد الذي انتشر في بلادنا.



وتابع أن "العالم الحر يحتاج إلى إعلان حرب استنزاف على القادة الشعبويين الذين يبنون شهرتهم على مشاعر القلق والكراهية والخوف، حان الوقت لاحترام الطبيعة البشرية والإنصاف والأمل".