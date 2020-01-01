"الخارجية": تسجيل حالة وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بستجيل حالة وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 282 والإصابات إلى 6737، منذ بدء الجائحة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية للمواطن نائل فوزي عرار (51 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا بتسيجل 7 إصابات جديدة في كل من فرجينيا وميريلاند، ليرتفع عدد الإصابات الى 4184 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 81