مالاوي تعلن نيتها فتح سفارة بالقدس بحلول صيف 2021

القدس المحتلة / سما /

أعلن أيزنهاور مكاكا وزير خارجية جمهورية مالاوي في شرق افريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفتح سفارة لها في إسرائيل وتفتتحها مباشرةً في القدس بحلول صيف 2021.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن ذلك جاء خلال زيارة قام بها صباح اليوم مكاكا إلى إسرائيل، في أول زيارة له، التقى خلالها بنظيره غابي أشكنازي، ومن ثم سيلتقي بشخصيات أخرى منهم رجال أعمال وأطباء وغيرهم.

ويبلغ عدد سكان مالاوي نحو 21 مليون نسمة، وحافظت على علاقاتها مع إسرائيل منذ عام 1964، وهي واحدة من الدول الافريقية الثلاث التي لم تقطع علاقاتها مع تل أبيب بعد ما عرف بحرب "يوم الغفران" (1973).

وسبق لإسرائيل أن افتتحت سفارة في عاصمتها ليلونجوي.

ووفقًا للموقع العبري، فإنه حاليًا يوجد سفارتان بالقدس هما الأميركية والغواتيمالية، في حين أنه من المقرر أن تفتتح هندوراس سفارة لها نهاية العام، ومقرر أن تفعل صربيا وكوسوفو وجمهورية الدومينيكان نفس الخطوة.