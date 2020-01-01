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انتخابات حاسمة ومشاركة قياسية الأعلى منذ 100 عام وسط تراشق التهم بين ترامب وبايدن

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات حاسمة ومشاركة قياسية الأعلى منذ 100 عام وسط تراشق التهم بين ترامب وبايدن



واشنطن/ وكالات/

توافد عشرات ملايين الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات رئاسية تاريخية تشهدها الولايات المتحدة وسط انقسام حاد. وأكد الرئيس الجمهوري أن لديه شعورا جيدا بشأن فرصه في الفوز، وقال ترامب "لدينا شعور جيد للغاية".

ويعول بايدن (77 عاما) الذي تمنحه نتائج استطلاعات الرأي الفوز منذ أشهر، على النفور الذي يثيره خصمه في صفوف جزء كبير من الناخبين، لكي يدخل البيت الأبيض رئيسا بعدما شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وقال "لدي شعور بأننا نتجه إلى فوز كبير".

وفيما تستعد بعض المدن لاحتمال وقوع تجاوزات عنيفة، تعكس الولايات المتحدة صورة بلد منقسم إلى معسكرين متخاصمين انقطعت سبل التواصل بينهما. فعلى مدى أشهر لوح دونالد ترامب بخطر وصول "يسار راديكالي" إلى السلطة عازم على تحويل أكبر اقتصاد في العالم إلى "فنزويلا على نطاق واسع". وقال الثلاثاء لمحطة "فوكس نيوز"، "في حال فوزهم سيتغير بلدنا إلى غير رجعة".

ويكثف الديموقراطيون وفي مقدمهم جو بايدن وباراك أوباما، تحذيراتهم من العواقب التي قد تكون مدمرة للمؤسسات الديموقراطية في حال فوز ترامب بولاية ثانية، والمرشحان للانتخابات على طرفي نقيض. ويتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدا مع إدلاء نحو مئة مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر أي أكثر من 70 % من إجمالي عدد المقترعين في 2016.

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