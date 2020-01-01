الرئيس الاسرائيلي ريفلين يزور حدود غزة ويتفقد جدار الأنفاق.. "الجدار سيكتمل قريبا"

القدس المحتلة / سما /

زار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين حدود قطاع غزة وتفقد عمل جدار الأنفاق برفقة قائد الفرقة العميد نمرود ألوني.



وحسب القناة 7 العبرية، تلقى الرئيس لمحة عن التحديات وتحدث مع الجنود المتمركزين عند حدود القطاع.



وأشاد ريفلين بالجنود القائمين على حماية سكان مستوطنات الغلاف، قائلا: "أنتم تحمون كل إسرائيل".



وقال قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني، "إن جدار الأنفاق سيكتمل العمل فيه خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح أن ريفلين بعد ذلك زار مدينة سديروت برفقة رئيس البلدية ألون دفيدي، كما تفقد لجنة كورونا فيها ثم توجه إلى مصنع سيون الطبي وهو مصنع لإنتاج الأقنعة والمعدات الطبية.