طوباسي يبحث مع مسؤولة يونانية مجمل القضايا السياسية والمتغيرات الجارية بالمنطقة

اثينا /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مع مديرة قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية السفيرة ماريا لويزا ماريماكيس، مجمل القضايا السياسية والمتغيرات الجارية بالمنطقة.

وناقش طوباسي مع ماريماكيس الرؤية لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية الدولية، وأعضاء مجلس الأمن بمرجعيات القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة، بهدف إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران لعام 1967.

من ناحيتها، أكدت ماريماكيس ثبات موقف بلادها من تأييد حل الدولتين وفق حدود عام 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت إن اليونان ملتزمة بضرورة تنفيذ القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة من أجل إحلال سلام عادل وثابت.

وتناول الطرفان آليات تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وعقد اللقاءات، بما تسمح به ظروف الجائحة، والإسراع في عقد جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين وزارتي خارجية البلدين، وفق الاتفاقية الموقعة قبل 3 سنوات.

كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية بالمنطقة والعالم، لا سيما الانتخابات الأميركية، وأثرها على مستقبل استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وابدى الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المسار السياسي، وشددا على أهمية وضرورة الاستقرار واحترام المواثيق الدولية، وإطفاء بؤر التوتر.

وسلّم طوباسي السفيرة ماريماكيس، رسالة تضامن وتعازٍ من وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي موجهة إلى نظيره اليوناني نيقولاس دندياس، بضحايا الهزة الأرضية التي ضربت بحر ايجه بما فيها منطقة جزيرة ساموس اليونانية، وتسببت بخسائر بشرية ومادية.