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أرمينيا تنتقد موقف إسرائيل بالوقوف إلى جانب أذربيجان في قره باغ

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرمينيا تنتقد موقف إسرائيل بالوقوف إلى جانب أذربيجان في قره باغ



القدس المحتلة /سما/

انتقد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إسرائيل لتسليحها أذربيجان، العازمة على "تنفيذ إبادة جماعية ضد الأرمن في ناغورني قره باغ"، على حد قوله.
 
وقال باشينيان في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "إن إسرائيل وقفت إلى جانب الإرهابيين والمرتزقة في دعم أذربيجان في الصراع الحالي مع أرمينيا، وستعاني في النهاية من عواقب هذا التحالف".
 
وبينما لم تعلق إسرائيل رسميًا على القتال وتحاول وزارة الخارجية إبعاد إسرائيل عن الصراع، قال باشينيان إن إسرائيل "تشارك الآن بنشاط كبير في الصراع، لأن الطائرات الإسرائيلية المسيرة بدون طيار تُستخدم في الحرب".
 
وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أسبوعين فقط من فتح سفارة أرمينيا في تل أبيب، أعلنت أرمينيا أنها استدعت سفيرها في إسرائيل أرمين سمباتيان، لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.
 
وقال رئيس الوزراء الأرميني للصحيفة: "أعتقد أن على إسرائيل أن تفكر فيما يلي. المرتزقة والإرهابيون وإسرائيل هم الآن في نفس الجانب بشكل أساسي. لذا يجب أن تفكر إسرائيل، هل هذا حقًا موقف مناسب لها؟".
 
وتعليقًا على الاقتراح الإسرائيلي بتقديم المساعدة إلى يريفان، قال باشينيان: "مساعدات إنسانية من قبل دولة تبيع الأسلحة للمرتزقة، والتي يستخدمونها لضرب السكان المدنيين المسالمين؟ أقترح أن ترسل إسرائيل تلك المساعدة إلى المرتزقة والإرهابيين كاستمرار منطقي لأنشطتها".

#ارمينيا #اذريبجان #اسرائيل #قره باغ

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