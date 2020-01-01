يديعوت: هكذا ستبدو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية بعد الانتخابات

القدس المحتلة /سما/

إذا فاز بايدن ، فسيتعين على إسرائيل تحسين العلاقات مع الديمقراطيين ، واستعادة الخطوط العريضة لحل الدولتين تقول صحيفة يديعوت احرنوت . وتضيف "من المتوقع أن تعود المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ، بما في ذلك التدخل الأوروبي ، وربما الاتفاق النووي مع إيران.

في المقابل في حال فاز ترامب لفترة ولاية أخرى فإنه سيستكمل في جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ، ولكن أيضًا لإبرام صفقة مع إيران ، وهو أمر غير مؤكد أنه سيكون مفيدًا لإسرائيل. وفق تحليل الصحيفة العبرية.

واضافت " سيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعيدًا برؤية صديقه دونالد ترامب يفوز بولاية ثانية لمدة أربع سنوات أخرى. على الرغم من أن ترامب أعطى نتنياهو شيكًا مفتوحًا بعد ثماني سنوات من المواجهة مع إدارة أوباما ، لكن ذلك لا يعني أنه سيذرف دمعة إذا فاز بايدن. فبعد كل شيء ، هناك صداقات طويلة الأمد بينهما.

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الرئيس الجديد بايدن

جو بايدن هو صديق عظيم لإسرائيل ويؤمن بالتزام الأمريكيين بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري الجيد. بالنسبة له ، فإن الدعم لإسرائيل عميق وعاطفي وصادق. وقد أظهر ذلك في تصريحات لا حصر لها مؤيدة لإسرائيل ودعمه للتشريعات المؤيدة لإسرائيل في الكونجرس تقول الصحيفة.

وفي الشأن الفلسطيني تقول الصحيفة ، يؤمن بايدن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. وهو يرى أن هذا الحل يجب أن يقود السياسة الأمريكية تجاه حل الصراع العربي الإسرائيلي.

ومع ذلك ، فإن القضية الإسرائيلية الفلسطينية لن تكون على رأس أولوياته. تضيف الصحيفة " قيادة أبو مازن تقترب من نهايتها ومعارك الخلافة باتت وشيكة ، والحكومة الإسرائيلية لا تعمل في الوقت الحالي ومن المشكوك فيه أن تكون قادرة على أن تكون شريكا في المفاوضات ، وهناك انعدام ثقة كامل بين نتنياهو وأبو مازن".

هذا بالإضافة إلى حقيقة أنه في عامه الأول كرئيس ، من المتوقع أن يركز بايدن بشكل أساسي على القضايا الداخلية - صراع كورونا وتضميد الجراح في المجتمع الأمريكي. ليس الأمر أنه سيمتنع عن الانخراط في السياسة الخارجية ، لكن الفلسطينيين لن يكونوا في المقام الأول. وفي مقدمتها الملف الإيراني والناتو واستعادة القيادة الأمريكية في الناتو وإعادة العلاقات مع الصين وقضايا أخرى. تتوقع يديعوت احرنوت.

لكن بايدن سيسعى للحفاظ على حل الدولتين ، وهذا يعني تشجيع الأطراف على اتخاذ إجراءات إيجابية وتجنب العمل الأحادي الجانب. يمكن تقدير أن إدارة بايدن ستطالب إسرائيل بالامتناع عن توسيع المستوطنات وعدم الحديث عن الضم بعد الآن. وسيطلب من الفلسطينيين الامتناع عن الإجراءات السلبية مثل نزع الشرعية عن إسرائيل ودفع رواتب للاسرى ويمكن لإسرائيل أن تنسى الأيام التي أعلنت فيها الإدارة الأمريكية شرعية المستوطنات ، واتفاقيات الضم في الضفة الغربية وما إلى ذلك.

وقال أنتوني بلينكين ، المستشار السياسي لبايدن وأحد المرشحين لمنصب وزير الخارجية ، إن بايدن لا ينوي إعادة السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أن بايدن قد يأمر بإعادة إنشاء القنصلية التي كانت مسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين حيث كانت القنصلية تعمل في القدس وخلال عهد ترامب أصبحت تابعة للسفارة الأمريكية وتوقفت عن التعامل مع الفلسطينيين لكن تقول الصحيفة ليس من الواضح ما إذا كان سيتم نقل القنصلية إلى القدس أو في الضفة الغربية.

كما يعتزم بايدن تجديد المساعدة المالية للفلسطينيين التي توقفت خلال أيام ترامب ، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف استعادة ثقة الفلسطينيين في الولايات المتحدة كوسيط عادل.

كما تتوقع الصحيفة أن تتبنى إدارة بايدن سياسة التطبيع الإقليمي التي ينتهجها ترامب تجاه إسرائيل ، وستحاول الاستفادة من زخم اتفاقيات السلام والتطبيع التي تم توقيعها بالفعل. كما سيعمل بايدن على تشجيع الدول العربية والإسلامية على مواصلة عملية التطبيع مع إسرائيل ، لكنه سيحاول تسخيرها لخلق زخم إيجابي لحل الدولتين واندماج الفلسطينيين في الحوار.

وتشير التقديرات إلى أن السعوديين ما زالوا ينتظرون القرار بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد تحديد هوية الرئيس الأمريكي المقبل ، سواء أكان ترامب أم بايدن و إذا وافقت السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، فسيكون ذلك هدية عظيمة لبايدان وإرثه. وقد يسير السعوديون على خطى الإمارات ويسعون أيضًا إلى صفقة لشراء طائرات F-35.

من المتوقع أيضًا أن يعيد بايدن بناء العلاقات الأمريكية مع الدول الأوروبية ، وهو ما يعني أيضًا بشكل غير مباشر زيادة المشاركة الأوروبية في عملية السلام في الشرق الأوسط ، وهي المشاركة التي توقفت خلال عهد ترامب.

العلاقة الشخصية بين نتنياهو وبيدن: عندما عمل نتنياهو كمندوب في السفارة في واشنطن ، أصبح هو وبيدن صديقين مقربين. قال مقربون من بايدن إن هناك كيمياء ممتازة وديناميكيات جيدة بينهما. إنهم يعرفون كيف يتحدثون بصدق ويناقشون الخلافات بروح ودية.

وفقًا للمصادر نفسها ، يقدّر بايدن تقديراً عالياً الديمقراطية الإسرائيلية وسيعمل مع أي شخص يختاره الإسرائيليون لرئاسة الوزراء. وأضاف الوفد المرافق لبايدن "ليس لدينا شك في أنه سيكون قادرًا على العمل بشكل جيد وبناء مع كل زعيم إسرائيلي ، بما في ذلك نتنياهو".

استعادة العلاقات مع الحزب الديمقراطي

سيكون فوز بايدن فرصة مهمة لإسرائيل لإعادة بناء العلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة للعودة إلى سياسة الدعم من الحزبين لإسرائيل ، والتي وصلت في عهد نتنياهو إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

أربع سنوات أخرى من عهد ترامب

إذا فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية أخرى ، فسيحاول مواصلة زخم سياسة التطبيع مع إسرائيل ، التي قادها ، والعمل على جلب المزيد من الدول .

كما سيتم توجيه معظم الجهود إلى المملكة العربية السعودية ، ولكن سيكون هناك أيضًا جهد أمريكي لتحقيق اختراق مع عمان. ووفقًا للدكتور مايك إيفانز ، مستشار ترامب ، إذا فاز مرة أخرى ، فسيكون هناك "سباق مجنون" من قبل دول الخليج العربي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "هناك أشياء يحتاجونها من الرئيس .. طائرات F-35 وأعتقد أن ترامب سيبيعها لهم.

وقدّر إيفانز أن المملكة العربية السعودية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل من خلال نقل السيطرة على الوقف في الاقصى من الأردن إلى السعودية ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق.

وبخصوص البرنامج النووي الإيراني ، صرح ترامب مرارًا أنه في حال انتخابه لولاية ثانية ، سيتوصل إلى اتفاق مع إيران "خلال أسابيع".ختمت الصحيفة تحليلها .