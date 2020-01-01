عائلة عاصي الحلاني أصيبت بكورونا وتعافت منها

وكالات / سما /

أُصيب جميع أفراد عائلة النجم اللبناني عاصي الحلاني بجائحة كورونا في الفترة الماضيّة إلا أنهم تعافوا منها منذ مدّة، هذا ما كشفه لأول مرة نجل عاصي الفنان الوليد الحلاني في لقاء مع “ذا انسايدر بالعربي” حيث أعلن أنه كان يلتزم بالحجر المنزلي ولكن عندما سافر خارج لبنان أصيب بالكورونا، ونقل العدوى إلى كلّ من والده عاصي الحلاني ووالدته كوليت وشقيقته ماريتا في الفترة الماضية.

وختم مطمئناً الجمهور والمحبّين والأصدقاء بأنهم تعافوا جميعاً بفضل الله كما قال: “هلأ الحمد الله تعافينا وصرنا بخير بفضل الله”.

على صعيد آخر، أكدّ الوليد الحلاني أنه سيصّور قريباً جداً الديو الغنائي بعنوان “حبيبي” الذي سيجمعه مع والده عاصي تمهيداً لطرحه قريباً، والأغنية هي من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي.