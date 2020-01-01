  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عائلة عاصي الحلاني أصيبت بكورونا وتعافت منها

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة عاصي الحلاني أصيبت بكورونا وتعافت منها



وكالات / سما /

أُصيب جميع أفراد عائلة النجم اللبناني عاصي الحلاني بجائحة كورونا في الفترة الماضيّة إلا أنهم تعافوا منها منذ مدّة، هذا ما كشفه لأول مرة نجل عاصي الفنان الوليد الحلاني في لقاء مع “ذا انسايدر بالعربي” حيث أعلن أنه كان يلتزم بالحجر المنزلي ولكن عندما سافر خارج لبنان أصيب بالكورونا، ونقل العدوى إلى  كلّ من والده عاصي الحلاني ووالدته كوليت وشقيقته ماريتا في الفترة الماضية.

وختم مطمئناً الجمهور والمحبّين والأصدقاء بأنهم تعافوا جميعاً بفضل الله كما قال: “هلأ الحمد الله تعافينا وصرنا بخير بفضل الله”.

على صعيد آخر، أكدّ الوليد الحلاني أنه سيصّور قريباً جداً الديو الغنائي بعنوان “حبيبي” الذي سيجمعه مع والده عاصي تمهيداً لطرحه قريباً، والأغنية هي من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي.

#عاصي الحلاني #فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 نوفمبر 2020 : الاستعلام الحكومي

نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 .. هل تعلن اليوم ؟

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

تحديد هوية المهاجم المقتول بـ"العمل الإرهابي" في فيينا

ايهود أولمرت يكشف عن مصير أقدم جندي مخطوف في لبنان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس ونظيره الفرنسي ماكرون: مستعدون للذهاب للمفاوضات بشروط

صحة غزة: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة كورونا.. وهكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين للقطاع

الأخبار الرئيسية

الرجوب يكشف عن الخطوة المقبلة لضمان إتمام المصالحة.. والاتحاد الاوروبي مستعد لدعم الانتخابات

يديعوت: هكذا ستبدو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية بعد الانتخابات

الجهاد الاسلامي تهدد : إن حدث أي مكروه للأسير الأخرس فلن ينعم الاحتلال بالهدوء

وزيرة الصحة : 8 وفيات و 633 اصابة جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

إصابة 73 أسيراً بفايروس كورونا في سجن جلبوع واغلاق السجن بالكامل