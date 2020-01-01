  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أنقذ فتاة من الغرق.. فحصد ما لم يتوقعه

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنقذ فتاة من الغرق.. فحصد ما لم يتوقعه



وكالات / سما /

أنقذ رجل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من الغرق في أحد شواطئ مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، لكن منقذها "ظل مجهولا".

ووفق ما ذكر موقع "ذا ويك"، فإن والدة الفتاة سامانثا وايثينغ قامت بمجهود كبير للتعرف على منقذ ابنتها، الذي لم تكن تعرف سوى اسمه الأول.

وكانت سامانثا مصممة على التعرف على بايستندر كيفين كوزي، لتقديم شكرها وإظهار عرفانها على الفعل الشجاع الذي أقدم عليه. وذكرت: "لو لم يكن هناك، كنت سأفقدها بدون شك".

وقالت الفتاة هايلي: "إنه أحد أكبر الأبطال الذين قابلتهم في حياتي".

وحين فشلت كل محاولات سامانثا للتعرف على "البطل"، اضطرت إلى اللجوء إلى إحدى المجموعات على فيسبوك للبحث عنه. وبعد ساعات قليلة، تحقق مراد الأم.

وبعد دردشة قصيرة معه، وجدت سامانثا أن كوزي وخطيبته أجلا حفل زفافهما بسبب جائحة كورونا وضعف الإمكانيات المادية.

ولرد الجميل، أقدمت والدة هايلي على إطلاق حملة للتبرعات على "غو فاند مي"، لمساعدة الشاب في تكاليف الزواج. وقد نجحت الحملة، فيما لم تعرف قيمة ما جرى جمعه من أموال، لكنه كان كافيا لإقامة حفل الزفاف.

وقد تقرر إقامة الزفاف في الخريف المقبل، كما جرت دعوة هايلي ووالدتها من أجل مشاركتهما فرحة هذا اليوم.

#شواطئ #انقاذ #الغرق

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

الأخبار الرئيسية

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية وسيلحق ضررا بصناعات الأسلحة

677

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الانتخابات

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي