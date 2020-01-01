  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مجاناً.. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجاناً.. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ



وكالات / سما /

قالت صحيفة “آس” الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم ديفيد ألابا بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وسط اهتمام كبير من قبل برشلونة بضمه.

ولكن انتهى به المطاف بالاستمرار مع بايرن ميونخ هذا الموسم حتى موعد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تخطط للتفاوض مع ديفيد ألابا خلال الأيام القادمة من أجل إقناعه بالتعاقد مع المرينجي بشكل مجاني شهر يناير المقبل، على أن ينضم للنادي الملكي في الصيف.

وأكملت الصحيفة أن إدارة نادي بايرن ميونخ قد أعلنت رسمياً توقف مفاوضاتها مع ديفيد ألابا الذي سيرحل عن الفريق بدون أي مقابل بعد انتهاء عقده.

وبذلك سينضم فريق ريال مدريد لكتيبة المهتمين بضم الدولي النمساوي ديفيد ألابا بجانب كلاً من برشلونة، وليفربول الإنجليزي، وأيضاً يوفنتوس الإيطالي.

#ريال مدريد #بايرن ميونخ #ديفيد ألابا #ألابا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

نتائج امتحان السبر الترشيحي للبكالوريا 2021 برقم الاكتتاب للفرع الأدبي العلمي في سوريا

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

تقرير: السلطة تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 4 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 حالة تعاف

اليمين الإسرائيلي مصدوم من الانتخابات الامريكية : الضم يستوجب انتخاب ترامب

860x484 (1)

موقع عبري : مصر وإسرائيل تبحثان عن نفق على حدود غزة

"واللا" العبري : نتنياهو خان ترامب ورفض مساندته علنا في الانتخابات الاميركية

الصحة بغزة: تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 198 حالة