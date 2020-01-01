مجاناً.. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

وكالات / سما /

قالت صحيفة “آس” الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم ديفيد ألابا بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وسط اهتمام كبير من قبل برشلونة بضمه.

ولكن انتهى به المطاف بالاستمرار مع بايرن ميونخ هذا الموسم حتى موعد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تخطط للتفاوض مع ديفيد ألابا خلال الأيام القادمة من أجل إقناعه بالتعاقد مع المرينجي بشكل مجاني شهر يناير المقبل، على أن ينضم للنادي الملكي في الصيف.

وأكملت الصحيفة أن إدارة نادي بايرن ميونخ قد أعلنت رسمياً توقف مفاوضاتها مع ديفيد ألابا الذي سيرحل عن الفريق بدون أي مقابل بعد انتهاء عقده.

وبذلك سينضم فريق ريال مدريد لكتيبة المهتمين بضم الدولي النمساوي ديفيد ألابا بجانب كلاً من برشلونة، وليفربول الإنجليزي، وأيضاً يوفنتوس الإيطالي.