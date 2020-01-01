  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صدمة.. برشلونة يفكر في بيع تير شتيجن..!

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة.. برشلونة يفكر في بيع تير شتيجن..!



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تفكير إدارة نادي برشلونة في عرض حارسها الألماني المميز أندريه تير شتيجن للبيع، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر أندريه تير شتيجن واحداً من أبرز نجوم برشلونة خلال السنوات الماضية، ومن ضمن أفضل 5 حراس في أوروبا والعالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة قد تفكر بجدية في مسألة بيع نجمها الألماني تير شتيجن بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاوجرانا بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة غارق حالياً في مشاكله المالية، وإذا لم يوفر تقريباً 181 مليون يورو خلال الشهر الجاري، قد يتعرض الفريق للإفلاس.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة سيلجأ إلى بيع بعضاً من نجوم الفريق، وأندريه تير شتيجن قد يكون واحداً منهم.

وذكرت “آس” أن نادي بايرن ميونخ الألماني يعتبر من أبرز المرشحين للظفر بخدمات أندريه تير شتيجن، وعلى استعداد لعرض مبلغ 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

#برشلونة #تير شتيجن

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 10

نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 .. هل تعلن اليوم ؟

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

ايهود أولمرت يكشف عن مصير أقدم جندي مخطوف في لبنان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس ونظيره الفرنسي ماكرون: مستعدون للذهاب للمفاوضات بشروط

صحة غزة: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة كورونا.. وهكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين للقطاع

تحديد هوية المهاجم المقتول بـ"العمل الإرهابي" في فيينا

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تهدد : إن حدث أي مكروه للأسير الأخرس فلن ينعم الاحتلال بالهدوء

وزيرة الصحة : 8 وفيات و 633 اصابة جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

إصابة 73 أسيراً بفايروس كورونا في سجن جلبوع واغلاق السجن بالكامل

بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية: اليوم موعد الحسم بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن

مصدر في "حماس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا ومبادرة السنوار قائمة