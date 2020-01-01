صدمة.. برشلونة يفكر في بيع تير شتيجن..!

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تفكير إدارة نادي برشلونة في عرض حارسها الألماني المميز أندريه تير شتيجن للبيع، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر أندريه تير شتيجن واحداً من أبرز نجوم برشلونة خلال السنوات الماضية، ومن ضمن أفضل 5 حراس في أوروبا والعالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة قد تفكر بجدية في مسألة بيع نجمها الألماني تير شتيجن بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاوجرانا بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة غارق حالياً في مشاكله المالية، وإذا لم يوفر تقريباً 181 مليون يورو خلال الشهر الجاري، قد يتعرض الفريق للإفلاس.

وأكملت الصحيفة أن برشلونة سيلجأ إلى بيع بعضاً من نجوم الفريق، وأندريه تير شتيجن قد يكون واحداً منهم.

وذكرت “آس” أن نادي بايرن ميونخ الألماني يعتبر من أبرز المرشحين للظفر بخدمات أندريه تير شتيجن، وعلى استعداد لعرض مبلغ 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.