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حارسان من غزة يهاجران للإحتراف في الخارج

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حارسان من غزة يهاجران للإحتراف في الخارج



غزة / سما /

غادر الشقيقان عطايا ومحمد جودة حارسي اتحاد خانيونس وخدمات رفح تواليا, غزة الاثنين, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

ويأمل الشقيقان جودة أن يصلا جمهورية مصر العربية خلال الساعات المقبلة, لضمان المغادرة بعد ذلك للنرويج.

وتأتي مغادرة الحارسين قطاع غزة بشكل مفاجئ, في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الرياضية بشكل عام.

يشار إلى أن عطايا يلعب مع اتحاد خانيونس منذ الموسم الماضي, بينما عاد جودة لصفوف خدمات رفح, بعدما خاض تجربة الإعارة مع خدمات الشاطئ, ناهيك عن ظهوره بشكل مميز برفقة منتخب الناشئين في البطولات الخارجية.

#قطاع غزة #حارس #اتحاد خانيونس #خدمات رفح #محمد جودة #عطايا جودة

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