  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دولة عربية ترد على ترامب... "دستورنا يمنع التطبيع مع إسرائيل"

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية ترد على ترامب... "دستورنا يمنع التطبيع مع إسرائيل"



وكالات

كشفت الحكومة العراقية، مجددا، موقفها من التطبيع مع إسرائيل، داعية جميع السياسيين إلى التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، في لقاء تليفزيوني، إن "القانون العراقي حسب الدستور العراقي المتفق عليه ينص على منع التطبيع مع دولة إسرائيل. وما حدث من توقيع معاهدة سلام بين بين الإمارات والبحرين والسودان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، هو شأن داخلي لتلك الدول، وهي أدرى بوضعها السياسي وعلاقاتها الخارجية".

وأضاف ملا طلال: "قد تكون لدى بعض الأحزاب والتيارات السياسية استثناءات، وقد تكون من هذا الطرف أو ذاك مواقف وخطوات وتحركات غير معلنة في مرحلة ما أو مراحل، بيد أن تلك الاستثناءات والمواقف والخطوات والتحركات غير المعلنة، لا تغيير في المسار العام للشعب العراقي وحكومة البلاد التي تعل دعمها لصيانة قضية فلسطين والحفاظ على عاصمتها القدس".

ولفت إلى أن "بعض الأطراف السياسية توجه جمهورها نحو قبول التطبيع مع إسرائيل، وتنتمي هذه الأطراف إلى كتل سياسية كبرى، وهذا بحد ذاته يعكس تفاوتاً بين القوى السياسية داخل الحكومة".

ودعا المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، الزعماء إلى "فرض تعليمات صارمة على ممثلي الأحزاب لعدم التثقيف نحو توريط الحكومة بملف التطبيع، فالعراق يعيش حالة من الاضطراب السياسي، وعلى جميع السياسيين التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني".

#العراق #فلسطين #تطبيع #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 10

نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 .. هل تعلن اليوم ؟

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

ايهود أولمرت يكشف عن مصير أقدم جندي مخطوف في لبنان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس ونظيره الفرنسي ماكرون: مستعدون للذهاب للمفاوضات بشروط

صحة غزة: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة كورونا.. وهكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين للقطاع

تحديد هوية المهاجم المقتول بـ"العمل الإرهابي" في فيينا

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تهدد : إن حدث أي مكروه للأسير الأخرس فلن ينعم الاحتلال بالهدوء

وزيرة الصحة : 8 وفيات و 633 اصابة جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

إصابة 73 أسيراً بفايروس كورونا في سجن جلبوع واغلاق السجن بالكامل

بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية: اليوم موعد الحسم بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن

مصدر في "حماس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا ومبادرة السنوار قائمة