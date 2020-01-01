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مايكروسوفت تجعل متصفح Edge أسرع وأكثر عملية

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تجعل متصفح Edge أسرع وأكثر عملية



وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار ميزة جديدة ستجعل من متصفح Edge أسرع أداء وأكثر عملية بالنسبة للمستخدمين.

وأشارت الشركة في تدوينة لها أن الميزة الجديدة التي بدأت بالظهور عند بعض مستخدمي Edge عبر أنظمة "ويندوز-10" تدعى Start-Up Boost.

وبينت أن الهدف من هذه الميزة هو تسريع عملية تشغيل المتصفح من سطح المكتب أو عبر شريط المهام في واجهة التشغيل.

والفكرة فيها جعل المتصفح يعمل بوضعية الاستعداد بعد إغلاق نافذة استخدامه، لكنه يستهلك أقل قدر من البيانات والطاقة.

وذكرت أنه عند الضغط على أيقونة المتصفح من جديد سيبدأ العمل بسرعة وسيشعر المستخدم باستجابة أسرع حين تشغيل الصفحات ومواقع الإنترنت.

وللتحقق فيما إذا كانت هذه الميزة وصلت إلى نسخة المتصفح في الحاسب يتوجب على المستخدم تشغيل  Edge في الحاسب، وثم الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر على الجهة اليمنى العليا من الشاشة، والدخول إلى خيار الإعدادات، وبعدها الضغط على خيار System، وبعدها خيار "تشغيل تطبيقات الخلفية عند إغلاق المتصفح".

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