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غانتس يطلب من أعضاء حزبه الخضوع لجهاز كشف الكذب

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يطلب من أعضاء حزبه الخضوع لجهاز كشف الكذب



القدس المحتلة / سما /

طلب بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، اليوم الثلاثاء، من أعضاء حزبه الذين حضروا الاجتماع الخاص في منزله بشأن تحديد مصير مشاركتهم في الحكومة الإسرائيلية، الخضوع لجهاز كشف الكذب لمعرفة من سرب تفاصيل الاجتماع.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصدر في الحزب قوله، "إن هذا الكشف طوعي للمهتمين فقط، ولن يشمل جميع أعضاء الكنيست والوزراء من الحزب".

وأشار المصدر إلى أن التسريبات التي نشرت مبالغ فيها للغاية.

وانزعج غانتس- بحسب مصادر أخرى- من طريقة تسريب المعلومات المتعلقة بقوله للمجتمعين، إنه لا يثق ولا يصدق بنيامين نتنياهو، وبما التزم به سابقًا بشأن إجراء عملية التناوب الحكومي.

#غانتس #حزب ازرق ابيض #جهاز كشف الكذب #نتنياهو #اسرائيل

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