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محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة بدفع 13 مليون شيقل لتعويض مستوطنين قتلوا في 2002

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة بدفع 13 مليون شيقل لتعويض مستوطنين قتلوا في 2002



القدس المحتلة / سما /

قررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات مستوطنين قتلوا في عملية نفذت عام 2002 بقيمة تصل إلى 13 مليون شيقل.

وكشفت قناة المستوطنين العبرية أن الحديث يدور عن عملية تفجيرية نفذت في عام 2002 وقتل فيها مستوطن وزوجته"موضحة"  أنه "جرى اتهام السلطة بالمسؤولية المباشرة عن تنفيذ العملية، إذ فجّر محمد حشايكة نفسه في شارع الملك جورج في القدس خلال شهر آذار/مارس من نفس العام".

وقتل في العملية ثلاث مستوطنين وأصيب نحو 80 شخص بجراح متفاوتة.

وقدمت عائلة المستوطنين دعوى تعويضات قبل 16 عامًا ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدعوى تنفيذ العملية بتفويض مباشر منها.

واعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير أحد ضباط الاحتلال السابقين والذي يشير إلى أن الشهيد حشايكة كان معتقلًا لدى الأمن الفلسطيني قبل تنفيذه للعملية وأفرج عنه بطلب من ضابط مخابرات فلسطيني الذي كان يراسه في حينه توفيق الطيراوي يدعى عبد الكريم عويس لغايات تنفيذ العملية.

#مستوطنون #السلطة #تعويضات

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