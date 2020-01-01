تحديد هوية المهاجم المقتول بـ"العمل الإرهابي" في فيينا

وكالات

قال محرر صحيفة "فالتر" عبر "تويتر"، إن المهاجم الذي قتل في فيينا يوم امس الاثنين، عمره 20 عاما، ولد وترعرع في النمسا وهو من جذور ألبانية.

قال فلوريان كلينك رئيس تحرير صحيفة "فالتر" الأسبوعية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن المسلح الذي قتل بالرصاص بهجمات فيينا يوم الإثنين كان يبلغ من العمر 20 عاما من مواليد المدينة وترعرع فيها وكان معروفا للمخابرات الداخلية لأنه كان واحدا من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر إلى سوريا.

وأضاف كلينك، أن المهاجم كورتين له "جذور ألبانية" لكن والديه كانا في الأصل من مقدونيا الشمالية، ولم يذكر تفاصيل عن مصدر تلك المعلومات.