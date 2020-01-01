انتخابات الرئاسة الامريكية: اليوم موعد الحسم بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن

وكالات

اليوم موعدنا مع انطلاق انتخابات الرئاسة الامريكية 2020 لاختيار الرئيس السادس والاربعين للبلاد بين ترامب وبايدن

انطلاق اليوم الانتخابي في الولايات المتحدة ليحسم الناخبون الامريكيون اختيارهم لرئيس بلادهم السادس والاربعين بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يسعى للفةز بولاية ثانية وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في والفترتين الرئاسيتين للرئيس السابق باراك اوباما.

وانطلق اليوم الانتخابي اعتبارا من منتصف الليلة الفائتة في الولايات المتحدة بعد ان كان نحو 95 مليون من اصحاب حق الاقتراع قد ادلوا بأصوات في التصويت المبكر المتاح تجنبا للازدحام والطوابير التي تتشكل امام صناديق الاقتراع في مثل هذا اليوم خشية التعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ويتوجه ملايين الناخبين الأميركيين اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار اسم ساكن البيت الأبيض، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات عشية يوم الاقتراع المنتظر.

فبعد أن صوت ما يقارب 100 مليون أميركي مبكرا في الانتخابات الرئاسية بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، يتوقع أن يصوت الملايين في اقتراع اليوم (يقدر العدد بأكثر من 60 مليونا) للاختيار بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترمب الذي كثف جولاته أمس، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

رقم قياسي في التصويت المبكر

يشار إلى أن الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي تبادلا مساء أمس الاثنين الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة، في آخر جولة في السباق الانتخابي.

بينما سجل الأميركيون رقما قياسيا في التصويت المبكر في آخر أيام الحملة الانتخابية، حيث أدلى نحو 96 مليونا بأصواتهم في الانتخابات. ويشكل هذا الرقم القياسي 70 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016 ونحو 40 بالمئة من كل الأميركيين الذين لهم حق التصويت.

وتأتي تلك الانتخابات وسط عدد من التعقيدات، لا سيما التصويت عبر البريد، وقرارات قضائية حديثة منحت بعض الولايات أياماً عدة للتصويت بعد الثالث من نوفمبر ما قد يؤخر معرفة النتيجة النهائية حول هوية ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.

وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للانتخابات هذه المرة، أدخلت منصات التكنولوجيا وشركات مواقع التواصل مجموعة من القواعد والبروتوكولات حول الإعلانات المبكرة بالفوز ليلة الانتخابات.

وفي السياق، أوضح موقع تويتر على سبيل المثال أن 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا. وتضمنت القائمة قنوات ABC News وكالة AP و CNN و CBS News و Decision Desk HQ و Fox News و NBC News.