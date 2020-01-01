  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير داخلية النمسا: منفذ الهجوم "إرهابي إسلامي" متعاطف مع داعش

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير داخلية النمسا: منفذ الهجوم "إرهابي إسلامي" متعاطف مع داعش



وكالات

وصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، بأنه "إرهابي إسلامي".


وقال نيهامر في مؤتمر صحفي "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل". ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأعلنت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

ووصف مستشار النمسا العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرط

#النمسا #فيينا #تنظيم الدولة الاسلامية #اطلاق نار #كارل نيهامز

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 10

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 2 الثانية بطولة تيم حسن (شاهد)

صحيفة : انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات بين حماس واسرائيل ومصر تنفض يديها

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

أيالون : لا قيمة للتطبيع مع العرب دون حل القضية الفلسطينية والوقائي اعتقل "إرهابيين" من حماس أكثر من إسرائيل

فيديو : من هي نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 ؟

نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 .. هل تعلن اليوم ؟

الأخبار الرئيسية

إصابة 73 أسيراً بفايروس كورونا في سجن جلبوع واغلاق السجن بالكامل

بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية: اليوم موعد الحسم بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن

مصدر في "حماس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا ومبادرة السنوار قائمة

اعتقالات

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

صحة غزة: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة كورونا.. وهكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين للقطاع