الهداف الألماني مولر "ينتقل ببطء إلى الحياة الآخرة"

وكالات

أفادت زوجة النجم الدولي الألماني السابق، "المدفعجي" غيرد مولر، أن الأخير "ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة"، وذلك عشية عيد ميلاده الـ75.

ويعاني مولر، الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من الخرف ويعيش في دار رعاية متخصصة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن زوجته أوشي في مقابلة نشرت أمس الاثنين، قولها "إنه يقضي تقريبا 24 ساعة يوميا في الفراش، ونادرا ما يستيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلا. يتمكن في بعض الأحيان من قول نعم أو لا بعينيه".

وكشفت "إنه هادىء ومسالم، لا أعتقد أنه يعاني. ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة".

ويملك مولر، الذي توج مع البايرن بلقب الدوري الألماني أربع مرات وأحرز مع بلاده كأس أوروبا 1972، إضافة الى مونديال 1974، حتى الآن الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد (40 هدفا في موسم 1971-1972).