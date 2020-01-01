  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الهداف الألماني مولر "ينتقل ببطء إلى الحياة الآخرة"

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهداف الألماني مولر "ينتقل ببطء إلى الحياة الآخرة"



وكالات

أفادت زوجة النجم الدولي الألماني السابق، "المدفعجي" غيرد مولر، أن الأخير "ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة"، وذلك عشية عيد ميلاده الـ75.

ويعاني مولر، الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من الخرف ويعيش في دار رعاية متخصصة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن زوجته أوشي في مقابلة نشرت أمس الاثنين، قولها "إنه يقضي تقريبا 24 ساعة يوميا في الفراش، ونادرا ما يستيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلا. يتمكن في بعض الأحيان من قول نعم أو لا بعينيه".

وكشفت "إنه هادىء ومسالم، لا أعتقد أنه يعاني. ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة".

ويملك مولر، الذي توج مع البايرن بلقب الدوري الألماني أربع مرات وأحرز مع بلاده كأس أوروبا 1972، إضافة الى مونديال 1974، حتى الآن الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد (40 هدفا في موسم 1971-1972).

#مولر #ألمانيا #بايرن ميونخ #الدوري الألماني #صحيفة بيلد الألمانية #كأس الأندية الأوروبية

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 10

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 2 الثانية بطولة تيم حسن (شاهد)

صحيفة : انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات بين حماس واسرائيل ومصر تنفض يديها

العرب اللندنية تتحدث عن فرضية دحلان في مسار السلام

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

أيالون : لا قيمة للتطبيع مع العرب دون حل القضية الفلسطينية والوقائي اعتقل "إرهابيين" من حماس أكثر من إسرائيل

فيديو : من هي نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 ؟

الأخبار الرئيسية

إصابة 73 أسيراً بفايروس كورونا في سجن جلبوع واغلاق السجن بالكامل

بايدن

انتخابات الرئاسة الامريكية: اليوم موعد الحسم بين الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن

مصدر في "حماس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا ومبادرة السنوار قائمة

اعتقالات

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

صحة غزة: كافة السيناريوهات مطروحة لمواجهة كورونا.. وهكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين للقطاع