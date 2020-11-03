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تويتر يضع تحذيرا على إحدى تغريدات ترامب

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 05:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يضع تحذيرا على إحدى تغريدات ترامب



وكالات

وضع موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدا".

وأرفق تويتر مع التغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".


وقال ترامب في التغريدة "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

وكانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركة "تويتر" ترفض ذكر أي شيء عن فساد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.

#مواقع التواصل الاجتماعي #تويتر #دونالد ترامب #ولاية بنسلفانيا #التصويت #المحكمة العليا #الانتخابات الأمريكية #جو بايدن #المرشح الديمقراطي #المرشح الجمهوري

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