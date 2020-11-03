تويتر يضع تحذيرا على إحدى تغريدات ترامب

وكالات

وضع موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدا".

وأرفق تويتر مع التغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020



وقال ترامب في التغريدة "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

وكانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركة "تويتر" ترفض ذكر أي شيء عن فساد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.