تويتر يضع تحذيرا على إحدى تغريدات ترامب

وضع موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدا".

وأرفق تويتر مع التغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!