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الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان "اعتذار" كهربا لمحمد فضل

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 04:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان "اعتذار" كهربا لمحمد فضل



وكالات

حذفت الحسابات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا بعد نشره بـ15 دقيقة، يعلن اعتذار محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري للعبة.

وتشابك فضل وكهربا بالأيدي، خلال مراسم تسليم درع الدوري للأهلي، قبل أن يقدّم فضل شكوى ضد اللاعب للجنة الانضباط.

وحذف الاتحاد المصري البيان الذي أكد فيه اعتذار كهربا لفضل داخل مقر الاتحاد، في وجود محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية.

الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف بيان
واشتعلت الأزمة بين الأهلي وفضل بسبب واقعة تسليم الدوري، حيث أرسل الأهلي بدوره شكوى للجنة الانضباط ضد فضل، أكد خلالها أن فضل هو من اعتدى على كهربا لفظيا وجسديا.



ورصدت عدسات الكاميرا خلال حفل التتويج، فضل وهو يطلب من كهربا إفساح الطريق له للتواجد على المنصة، أثناء توجهه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومؤمن زكريا، مهاجم المارد الأحمر، لكن هذا الطلب لم يرق لكهربا، الذي انفعل في وجه فضل، وقام بجذبه ودفعه

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