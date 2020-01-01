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ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي حتى لو فاز بايدن في الانتخابات

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 04:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي حتى لو فاز بايدن في الانتخابات



وكالات

كد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، أن طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، حتى لو فاز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وشدد ظريف على أن "التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف عندما تتوقف عن سياساتها المدمرة تجاه إيران بغض النظر من يحكم البيت الأبيض".

وأفد الوزير الإيراني بأن "إيجاد طريق للتعامل مع واشنطن يكون عن طريق عودتها إلى طاولة المفاوضات السابقة وليس التفاوض مجددا على الاتفاق النووي".

وأوضح ظريف أن "العقوبات الأمريكية أضرت بإيران لكنها لم تؤدي إلى التغيير السياسي الذي سعت إليه واشنطن".

وصرح الدبلوماسي الإيراني: "نتوقع من بايدن أن ينتهج سلوكا مختلفا عن ترامب مع إيران في حال فوزه في الانتخابات".

وأشار ظريف إلى أن "بايدن يدرك أن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، لذا قال سابقا إن ترامب يمكنه انتهاج سلوك مختلف مع إيران".

وأكد في السياق أن "إيران لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية، و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب هو الشخص الوحيد الذي وجه أكبر الإهانات وأكثرها تأثيرا للنظام الانتخابي الأمريكي".

وبين ظريف أن حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن انتهاكات والتشكيك في الأصوات البريدية يضعف الديمقراطية الأمريكية.

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