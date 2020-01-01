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الحكومة البريطانية تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة البريطانية تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور



وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال غربي إنجلترا.

وقالت الحكومة في بيان لها، يوم الاثنين، أنه تم تأكيد إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، وأنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة، والبالغ عددها 13 ألفا، من أجل منع انتشار المرض.

وطمأنت الحكومة المواطنين، قائلة إن خطر الفيروس على السلامة العامة "منخفض للغاية"، مشيرة إلى أن لحوم الدواجن والمنتجات مثل البيض، لا تشكل أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة.

وأقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

#بريطانيا #انفلونزا الطيور #انجلترا #فيروس #مزرعة دواجن #بؤرة وباء

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