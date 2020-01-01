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وزير الداخلية النمساوي: سقوط عدد من القتلى في هجوم فيينا ومسلح واحد على الأقل لا يزال طليقا

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 04:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية النمساوي: سقوط عدد من القتلى في هجوم فيينا ومسلح واحد على الأقل لا يزال طليقا



وكالات

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كار نيهامير، أن الهجوم الإرهابي في فيينا أسفر عن عدد من القتلى، مشيرا إلى أن منفذا واحدا على الأقل في العملية لا يزال طليقا.

وذكر أن الشرطة تمكنت من تصفية أحد المشاركين في العملية، بينما لا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقا.

وشدد نيهامير على أن الوضع في العاصمة لا يزال صعبا، وجدد دعوته للناس إلى تجنب مناطق وسط فيينا، مضيفا أن الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الداخلية النمساوية خلال المؤتمر بأنه يجري تعزيز عمليات الفحص والتفتيش على الحدود.

وأعلنت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحين وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة سقوط قتلى جراء العملية، بينهم أحد المارة وشخص شارك في العملية، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت حتى الآن 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

ووصف مستشار النمسا العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

#هجوم فيينا #كارل نيهامز #النمسا #اطلاق نار #فيينا

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