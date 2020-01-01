تبادل الاتهامات بين "جو الناعس" و "الرئيس التويتي"

وكالات

هكذا يلقبان المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعضهما البعض، وقال بايدن بحسب صحيفة "ديلى ميل" انه توصل لهذا اللقب بسبب الاستخدام المفرط للرئيس لموقع التواصل تويتر ونشر العديد من التغريدات.

في عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ارتفعت حدة المعركة الرئاسية بين المرشحين الاثنين. ووصف دونالد ترامب في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية استطلاعات الرأي، التي تتوقع فوز جو بايدن بالسباق، بـ"المزورة". فيما قال منافسه الديمقراطي أنه "حان الوقت ليحزم ترامب حقائبه ويعود إلى منزله".

حيث أظهر استطلاع رأي مستقل، أمس، تقدم بايدن بفارق 10 نقاط مئوية على ترامب، حيث حصل على دعم 52% من الناخبين المسجلين على المستوى الوطني مقابل 42% لترامب.

وأظهر استطلاع نشرته "رويترز - إبسوس" يوم الاثنين، أن نتيجة المرشحين متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.



وقبل أسبوع، أظهر استطلاع "رويترز - إبسوس" نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث.

وأشار الاستطلاع إلى أن 50 في المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46 في المئة ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49 في المئة لبايدن و47 في المئة لترامب.

وأجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.

أما في أريزونا، فقد أجري الاستطلاع في الفترة نفسها وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49 في المئة على ترامب الذي حصل على 47 في المئة.

وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد بايدن 49 في المئة مقابل 48 في المئة لترامب.

و قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، سياسي فاسد ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية.

وقال "اتخذت تدابير غير مسبوقة ضد الصين وحصلنا منها على مليارات الدولارات" وسوف نحقق فوزا ساحقا.





ولم يتقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، نتائج استطلاعات الرأي، التي اعتبرها "مزورة" حيث تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مبديا ثقته بتحقيق انتصار.

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية، بتجمع في اليوم الأخير من الحملة، "غدا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

فيما اعتبر المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال تجمع في أوهايو أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى" خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بايدن: "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية"، مضيفا "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى منزله".

وتنطلق، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات الرئاسة الأمريكية ويبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

ويشارك الناخبون الأمريكيون للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يريد إزاحته والوصول إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.