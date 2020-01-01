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النفط يصعد قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط يصعد قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية



وكالات

صعدت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة متعافية من بضعة أيام من الخسائر راكمتها بسبب القلق من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا، وقبل يوم واحد من نهاية التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية.


وتتعرض سوق النفط لضغوط من مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود مع إعادة بضع دول أوروبية فرض إجراءات للعزل العام لكبح انتشار الفيروس. وسجلت الإصابات بالفيروس مؤخرا أعلى مستوى لها في يوم واحد.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 38.97 دولار للبرميل.


وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين كليهما قد هبطت بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة لكنها تعافت بفضل بيانات قوية لنشاط المصانع في آسيا والولايات المتحدة.

وتسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي بأكثر من المتوقع في أكتوبر وقفزت الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في حوالي 17 عاما.

وتترقب الأسواق نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية.

وتتوقع شركات عالمية لتجارة النفط ومحللون مزيدا من التدمير في الطلب بسبب موجة ثانية من الإصابات بالفيروس. وأعادت دول في أرجاء أوروبا فرض إجراءات للعزل العام لمحاولة إبطاء معدلات الإصابة بكوفيد-19.

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