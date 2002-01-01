الإعلامي إبراهيم فايق يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

القاهرة / سما

أكد الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج التالتة على قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا.

وقال إبراهيم فايق في تدوينه على حسابه الموثق بموقع فيسبوك : "ال‏حمدلله أنا بخير أزمة صحية عابرة ولست مصابا بكورونا. كنت قد تحاملت على نفسي في حلقة السبت الماضي".

وذكر أن حالة الإعياء ظهرت عليه في حلقة السبت "فكان لابد من الراحة قليلا"، موجها الشكر لكل مشاعر الود ورسائل الحب "التي غمرتني، وإدارة القناة وأيمن سالم على حرصه الاطمئنان على حالته".

وأشار الإعلامي الشاب فايق إلى أنه سيعود قريبا للظهور في برنامجه الرياضي على شاشة أون تايم سبورت، مضيفا : "ان شاء الله قريبا ألتقيكم في جمهور التالتة. دعواتكم".

يشار إلى أن برنامج التالتة الذي يقدمه إبراهيم فايق يحظى بمتابعة واسعة في مصر والوطن العربي، حيث يسلط الضوء على الرياضة المحلية في مصر خاصة، والعالم بشكل عام.

وكان الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي المصري سابقا ومنتخب مصر، قد حل ضيفا على الحلقة الماضية من برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق.