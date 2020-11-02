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فيديو.. أول لقطات لأحد منفذي الهجوم المسلح في فيينا

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أول لقطات لأحد منفذي الهجوم المسلح في فيينا



وكالات

ظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصا مسلحا يطلق النار في منطقة بالعاصمة النمساوية فيينا، فيما أظهرت صور مقتله في وقت لاحق.


ويمكن مشاهدة رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل وهو يطلق النار من بندقية تبدو آلية في شارع ضيق، فيما يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.

وظهر في صورة لاحقة وهو ملقى على الأرض بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة على تويتر إن أعيرة نارية أطلقت في وسط المدينة"ويوجد مصابون.. تجنبوا جميع الأماكن العامة أو المواصلات العامة".


وقال محرر بصحيفة فالتر، نقلا عن وزارة الداخلية، إن شخصا قُتل. ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزارة.

وذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد. وأضافت ومعها وسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.

#وسائل التواصل الاجتماعي #العاصمة النمساوية #فيينا #تويتر #اطلاق نار #صحيفة فالتر

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