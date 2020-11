فيديو.. أول لقطات لأحد منفذي الهجوم المسلح في فيينا

ظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصا مسلحا يطلق النار في منطقة بالعاصمة النمساوية فيينا، فيما أظهرت صور مقتله في وقت لاحق.



ويمكن مشاهدة رجل يرتدي زيا أبيض بالكامل وهو يطلق النار من بندقية تبدو آلية في شارع ضيق، فيما يمكن سماع أصوات أعيرة نارية متداخلة.

وظهر في صورة لاحقة وهو ملقى على الأرض بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

BREAKING: Ongoing terror attack in #Vienna—unconfirmed footage shows terrorists wearing a Balaclava with an AK-47 assault rifle. pic.twitter.com/MrBLlOFBvK