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ماكرون معلقا على هجوم فيينا: يعتدون على بلد صديق بعد أن هاجموا فرنسا

الإثنين 02 نوفمبر 2020 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون معلقا على هجوم فيينا: يعتدون على بلد صديق بعد أن هاجموا فرنسا



باريس /سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مرتكبي الهجوم الأخير في العاصمة النمساوية فيينا "هاجموا بلدا صديقا" بعد أن انتهوا من مهاجمة فرنسا.

وكتب في تغريدة: "نحن الفرنسيون نشارك أفراد الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا."

وأضاف: "بعد فرنسا، تتعرض دولة صديقة للهجوم... يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون. لن نستسلم."

#ايمانويل ماكرون #فيينا #النمسا #فرنسا #هجوم #اطلاق نار

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