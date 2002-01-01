غانتس يعترف: لا أصدق نتنياهو ولن يسمح بالتناوب

القدس المحتلة /سما/

اعترف بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بالتناوب، خلال اجتماع لحزبه، بأنه لا يصدق وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن القضايا المتنازع عليها حكوميًا ومن أبرزها التناوب.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن غانتس اعترف أنه لا يثق بأن نتنياهو سينفذ الاتفاقية الائتلافية ويسمح بالتناوب على رئاسة الحكومة، ولن يثق بأن ذلك يحصل حتى قبل يوم واحد من موعد التناوب، قائلًا "لن أصدق أنه سيفعل ذلك".

ونقلت القناة عن مصادر حضرت الاجتماع، بأن غانتس مستعد للتضحية بالتنازل عن التناوب مقابل تفعيل الحكومة وتمرير الميزانية وتحديد جدول أعمال واضح لها يسمح بالعمل الطبيعي بدون خلافات.

وجرى نقاش معمق حول الحاجة إلى تفكيك الحكومة، حيث بات بعض أعضاء الكنيست عن حزب أزرق - أبيض، يفقدون الثقة بالحزب وبغانتس، مطالبين بالتوجه لانتخابات طالما غانتس لا يثق بنتنياهو، وطالما أنه لن يتغير شيء في غضون الأسابيع المقبلة.

فيما أيد بعض الوزراء عن الحزب بعدم الإطاحة بالحكومة في حال كان هناك تأخير لمدة شهر واحد فقط في الموافقة على الميزانية.

وفي نهاية الاجتماع ، وعد غانتس بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن مسألة استمرار فترة ولاية الحكومة في غضون أسبوعين.