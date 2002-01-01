تطويق البيت الأبيض بسياج خوفا من أعمال عنف بعد الانتخابات الامريكية

واشنطن /سما/

انضم البيت الأبيض إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد، بتوقعاته وقوع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات، حيث ورد أن السلطات تخطط لتطويق المجمع بسياج "غير قابل للتوسع" ورجال الحرس الوطني.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية سيتم بناء سياج "غير قابل للتوسع" حول محيط البيت الأبيض بالكامل وسيكون من النوع نفسه الذي استخدم خلال احتجاجات العدالة العرقية.

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، سيكون 250 من رجال الحرس الوطني على أهبة الاستعداد.

وقال باتريك بيرك، المدير التنفيذي لمؤسسة الشرطة بواشنطن العاصمة، لشبكة "CNN": "إذا لم يكن هناك فائز، سيتم نشر عدد كبير من الضباط على جميع المستويات في جميع أنحاء العاصمة."

هذا وتستعد السلطات والشركات في جميع أنحاء البلاد لاضطرابات محتملة بعد يوم الانتخابات، خاصة إذا لم يكن هناك فائز واضح بحلول 4 نوفمبر. وقامت الشركات في جميع أنحاء البيت الأبيض بإغلاق محالها بشكل محكم كإجراء احترازي، والأمر نفسه حصل في فرانسيسكو ونيويورك. "RT"