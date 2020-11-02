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شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

الإثنين 02 نوفمبر 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه



فيينا /سما/

أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء الاثنين، بمقتل 7 أشخاص جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشار قواتها المكثف في المنطقة.

ونقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين قتل أحدهم.

بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة واحتجاز شخص عقب إطلاق النار وسط فيينا.

وأكدت شرطة المدينة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.

وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة.

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا عبر "تويتر" إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها هي كانت مغلقة في ذلك الوقت.

ونشر ناشطون في مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا توثق انتشارا كثيفا لعناصر الشرطة وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحين. 

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