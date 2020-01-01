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بايدن من أوهايو: “يكفي الولايات المتحدة ما شهدته من فوضى” بسبب رئاسة ترامب

الإثنين 02 نوفمبر 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن من أوهايو: “يكفي الولايات المتحدة ما شهدته من فوضى” بسبب رئاسة ترامب



سما /وكالات/

اعتبر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن خلال تجمع الإثنين في أوهايو، عشية الانتخابات، أن الولايات المتحدة “اكتفت بما شهدته من فوضى” خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بايدن في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية: “شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية”، مضيفا: “حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى منزله”.

ودعا المرشح بايدن، الإثنين، مؤيديه إلى المشاركة المبكرة في التصويت وعدم انتظار يوم الانتخابات المقرر إجراؤها الثلاثاء.
وكتب بايدن عبر “تويتر”: “لا تنتظروا حتى موعد الانتخابات.. ضعوا أصواتكم في صناديق الاقتراع الإثنين”.

وتجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، ويتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، في مواجهة بايدن، نائب الرئيس السابق، مرشحا عن الحزب الديمقراطي.
وتعد التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية هذا العام أخطر بكثير من مثيلاتها في السنوات الماضية، على خلفية مسألة زيادة عدد المصوتين عبر البريد، وأزمة تفشي كورونا، فضلا عن مقتل جورج فلويد، والتظاهرات الحاشدة التي أعقبت ذلك.

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