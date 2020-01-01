الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات بكورونا و2% من الفحوصات موجبة

القدس المحتلة /سما/

توفي 5 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 473 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفض إلى 9,644، بعد تعافي 303,366 (621 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 315,589.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:15 من مساء اليوم، بلغ 22,754؛ ليصل معدل الفحوصات الموجبة إلى 2%، علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 654 إصابة، بعد إجراء 22,579 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,579 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 18 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 385، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 7 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 163 حالة.

ويرقد في المشافي 665، بينهم 108 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 8,659 مصابين العلاج المنزلي، 320 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي وقت سابق، اليوم، صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، على مضاعفة الغرامات لمن لا يلتزم بتعليمات وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تم تأجيل المصادقة على المزيد من التسهيلات وسط سجال بشأن رفع إجراءات الإغلاق عن المصالح التجارية والمجمعات التجارية.

وأتت المصادقة على مضاعفة الغرامات بالإجماع باستثناء وزير الداخلية، أرييه درعي، الذي صوت ضد فرض غرامات مضاعفة على المواطنين والمؤسسات المختلفة بالبلاد بحال لم يتم التقيد بتعليمات الوقاية.

ووفقا للاقتراح الذي تم المصادقة عليه من قبل "كابينيت كورونا"، فإن الغرامة المفروضة على فتح مؤسسة تعليمية أو إقامة حفل زفاف أو عروض ترفيهية بالمخالفة للأنظمة ستصبح الآن 20 ألف شيكل، بدلا من 5000 شيكل كما هو معمول به اليوم.