  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم

الإثنين 02 نوفمبر 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 281، دون تسجيل اصابات جديدة لتبقى عدد الاصابات 6370.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن  رامز محمد عبد الفتاح زعول (42 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 3.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 81 حالة، وعدم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات 4177 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #جالياتنا حول العالم

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 10

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 2 الثانية بطولة تيم حسن (شاهد)

صحيفة : انتهاء مهلة تنفيذ التفاهمات بين حماس واسرائيل ومصر تنفض يديها

ناطقة باسم الحكومة البريطانية تغرّد بمقولة لأبي بكر الصديق

العرب اللندنية تتحدث عن فرضية دحلان في مسار السلام

اشتعال السباق بين بايدن وترامب ..والخوف من الفوضى

أيالون : لا قيمة للتطبيع مع العرب دون حل القضية الفلسطينية والوقائي اعتقل "إرهابيين" من حماس أكثر من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

988

شاهد..وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص بهجوم مسلح وسط فيينا وأحد المهاجمين فجر نفسه

الرئيس

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس ونظيره الفرنسي ماكرون: مستعدون للذهاب للمفاوضات بشروط

الاعلامي الحكومي بغزة يحذر من العودة للاغلاق: أصبحنا على مشارف الخط الأحمر لانتشار كورونا

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بمساعدات متضرري كورونا والتقاعد المبكر ومشاريع المياه

أزمة الميزانية وحل الكنيست تخيم على الوضع السياسي: لبيد يمتنع عن دعم خطة الليكود لإقصاء حزب غانتس