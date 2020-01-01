الأردن تسجل "رقما مرعبا" بوفيات وإصابات كورونا

عمان /سما/

سجل الأردن، الاثنين، "رقما مرعبا" بإصابات فيروس كورونا بلغت 5877 حالة و 47 وفاة.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (81,743) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وبحسب معطيات الصحة الأردنية فقد، تمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.

ودعت وزارة الصحة الأردنية الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصا، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).