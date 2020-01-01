كابنيت كورونا الإسرائيلي يوافق على زيادة الغرامات المالية لمخالفي الأنظمة الصحية

القدس المحتلة /سما/

وافق ما يسمى مجلس كابنيت كورونا الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على اقتراح وزارة الصحة بزيادة الغرامات على جميع من يخالف بعض الأنظمة الصحية المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن جميع الوزراء وافقوا على المقترحات، عدا وزير الداخلية أرييه درعي زعيم حزب شاس الذي اعترض على تلك الغرامات وخاصةً ضد المؤسسات التعليمية التي قال إنها لم تغلق في أي من دول أوروبا.

ووفق القرار الجديد، فإنه تقرر زيادة الغرامة على فتح أي مصلحة تجارية أو عامة من 5 آلاف، إلى 10 آلاف شيكل، في حين سيتم تغريم أي مؤسسة تعليمية تعمل بخلاف التعليمات، وكذلك إقامة الأفراح، والعروض الترفيهية، بمبلغ 20 ألف شيكل بدلًا من 5 آلاف.

وتأتي معارضة درعي زعيم شاس، بسبب تقييد مخالفات ضد مدارس دينية يهودية تعمل بدون تصاريح.

وسيتم عرض القرار على اللجنة الوزارية للتشريع، وفي حال تمت الموافقة عليه، سيتم نقله للكنيست للتصويت عليه، وسط توقعات بأن تعارضه بعض الأحزاب منها شاس ويهدوت هتوراة، وربما القائمة العربية المشتركة بسبب حفلات الزفاف في المجتمع العربي.