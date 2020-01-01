وزير الاستخبارات الإسرائيلي يكشف عن مفاوضات مع 5 دول للانضمام لاتفاقيات التطبيع

القدس المحتلة /سما/

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، أن 5 دول عربية وإسلامية يتم التفاوض والحديث معها بوساطة أميركية، من أجل الانضمام للاتفاقيات التي وقعت مع الإمارات والبحرين والسودان.

وأوضح كوهين في حديث لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن تلك الدول هي؛ السعودية، وعُمان، وقطر، والمغرب، والنيجر، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقيات معها في أقرب وقت.

وقال كوهين، "إذا استمر الرئيس ترامب في منصبه وبسياسته الحالية، فيكمننا التوصل إلى المزيد من الاتفاقيات".

وحول الانتخابات الأميركية، قال كوهين إن إسرائيل ستتعامل مع أي رئيس منتخب، مؤكدًا على ضرورة استمرار الولايات المتحدة في السياسة الحالية.

وأضاف، "في السنوات الثماني لباراك أوباما رأينا نهجًا متساهلًا وتصالحيًا، وهذا النهج لا ينجح في الشرق الأوسط".