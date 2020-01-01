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ريال مدريد يكشف رسمياً عن اللاعب المصاب بكورونا

الإثنين 02 نوفمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يكشف رسمياً عن اللاعب المصاب بكورونا



وكالات / سما /

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عبر موقعه الرسمي عن إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بفيروس كورونا ، وهي الإصابة الأولى في صفوف الفريق الأول منذ بداية الجائحة.

وأجرى لاعبي ريال مدريد فحوصات فيروس كورونا يوم أمس الأحد للحصول على التصريح الطبي لمباراة إنتر ميلان، وكشفت وسائل الإعلام في الساعات الماضية عن وجود حالة إيجابية داخل صفوف الفريق، دون الكشف عن اسم اللاعب.

وأكد الريال صباح اليوم على وجود نتيجة إيجابية لأحد اللاعبين بفيروس كورونا بالفعل، كما كشف عن هوية اللاعب وهو المدافع إيدير ميليتاو، وسيخضع الأخير للحجر الصحي لمدة 14 يوماً أو حتى ظهور فحصين سلبيين متتاليين.

وأوضح النادي في البيان الذي نشره أن جميع نتائج الفحوصات الأخرى للاعبين والجهاز الفني والموظفين جاءت سلبية، وبالتالي لا يوجد أي إصابة أخرى داخل الفريق.

 

وأضاف البيان أن اللاعبين والمدربين والموظفين خضعوا لفحوصات جديدة صباح اليوم الاثنين، وكذلك إيدير ميليتاو الذي جاءت نتيجته سلبية للمرة الثانية على التوالي، وهو الأمر الذي أكد إصابته بمرض كوفيد-19.

#ريال مدريد #إيدير ميليتاو #كورونا #فايروس كورونا

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